Венеция, Италия, 19 июля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. Граждане, прибывающие в аэропорты региона Венето (Венеция), должны будут сдавать экспресс-тексты на коронавирус, заявил в понедельник, 19 июля, глава региона Лука Дзайа.

Венеция

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Речь идет о гражданах, возвращающихся из эпидемиологически «опасных» регионов и стран и не привитых ранее.

По данным на19июля, в Италии умерли127 874человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на7(днем ранее — на3). Число подтвержденных носителей выросло на2072(днем ранее — на3127). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 289 528 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены47 525человек — на1412 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали26 508 145человек, что составляет44,01% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе — апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковал и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной — летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.