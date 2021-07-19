Бишкек, 19 июля, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения и соцразвития Киргизии организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции в трех самых крупных пансионатах, расположенных на побережье озера Иссык-Куль.

Dan Lundberg Иссык-Куль

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В ведомстве отмечают, что прививку от коронавируса в пансионатах «Аврора», «Киргизское взморье» и «Голубой Иссык-Куль» могут получить и отдыхающие, и местные жители.

«Вакцинация проходит в процедурных кабинетах пансионатов при соблюдении всех санитарных норм», — подчеркивают в минздраве.