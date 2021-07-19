Минск, 19 июля, 2021, 19:33 — ИА Регнум. Во время Великой Отечественной войны, которую Александр Лукашенко и его окружение считают «не нашей», герои гибли «за независимость Беларуси». Об этом 17 июля проинформировал общественность белорусский государственный медиа-холдинг «Белтелерадиокомпания».

МАММ / МДФ Празднование Победы в Великой Отечественной войне на улицах столицы Советской Белоруссии

В телесюжете, посвящённому состоявшемуся в 1941 году первому залпу советской боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, показанному в новостных выпусках государственного телеканала «Беларусь 1», было заявлено (орфография и пунктуация оригинала сохранены): «Советские воины ласково прозвали ее «катюшей». Первому залпу легендарной ракетной установки исполнилось 80 лет. В июле 41-го под Оршой она остановила врага на неделю. Именно эта операция дала возможность советским войскам собраться с силами. У отлично технически оснащенных фашистов к тому моменту такого оружия не было. Выжившие после удара немецкие солдаты докладывали вермахту об «адской мясорубке», оружие прозвали «черная смерть». У деревни Пищалово (на месте событий начала войны) представители общественных объединений почтили минутой молчания павших за независимость Беларуси наших героев».

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Из сообщения белорусского государственного телеканала не совсем ясно, кого пропагандисты считают павшими героями. Вне зависимости от этого, утверждение о том, что во время Великой Отечественной войны солдаты РККА якобы гибли «за независимость Беларуси» является неприкрытым кощунством и ревизионисткой ложью.

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