Батуми, Грузия, , 19:12 — REGNUM Евросоюз выделит «беспрецедентную помощь» республикам бывшего СССР, участвующим в его программе «Восточное партнёрство». Об этом 19 июля на международной конференции в Батуми заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Шарль Мишель Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, ЕС выделит финансовую помощь «в размере 2,3 миллиардов евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро» при условии, что «восточные партнёры» будут продолжать движение в «демократическом направлении» к радости Брюсселя.

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Участие в конференции принимают Грузии, Молдавии и Украины. Белоруссия на мероприятии официально не представлена — в июне МИД республики заявил о приостановлении членства в программе ЕС «Восточное партнёрство» из-за санкций, которые ЕС наложил на официальный Минск. На ограничении участия Баку в программе ЕС настаивают представители Киева, Кишинёва и Тбилиси, ранее желавших заполучить сырьевую и финансовую поддержку правящей азербайджанской семьи в рамках альтернативного СНГ объединения ГУАМ, также стремившегося к отдалению от Москвы.

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