Батуми, Грузия, 19 июля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Евросоюз выделит «беспрецедентную помощь» республикам бывшего СССР, участвующим в его программе «Восточное партнёрство». Об этом 19 июля на международной конференции в Батуми заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

По его словам, ЕС выделит финансовую помощь «в размере 2,3 миллиарда евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро» при условии, что «восточные партнёры» будут продолжать движение в «демократическом направлении» к радости Брюсселя.

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Участие в конференции принимают Грузия, Молдавия и Украина. Белоруссия на мероприятии официально не представлена — в июне МИД республики заявил о приостановлении членства в программе ЕС «Восточное партнёрство» из-за санкций, которые ЕС наложил на официальный Минск. На ограничении участия Баку в программе ЕС настаивают представители Киева, Кишинёва и Тбилиси, ранее желавших заполучить сырьевую и финансовую поддержку правящей азербайджанской семьи в рамках альтернативного СНГ объединения ГУАМ, также стремившегося к отдалению от Москвы.

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