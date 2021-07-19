Пекин, 19 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Китай и Египет приняли совместное решение об оказании помощи палестинцам сектора Газа и предоставлении им 500 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщает 19 июля МИД КНР по итогам китайско-египетской встречи на уровне министров иностранных дел.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Закат в Египте

Напомним, 18 июля в Египте прошла встреча главы МИД Китая Ван И и его египетского коллеги Самеха Шукри.

«Обе стороны уделяют пристальное внимание ситуации, сложившейся после палестино-израильского конфликта, считают, что кроме справедливого урегулирования палестинского вопроса, также необходимо уделять внимание гуманитарной ситуации, принимая конкретные меры помощи палестинскому народу в его борьбе с эпидемией. Китай и Египет решили выделить в качестве гуманитарной помощи 500 тыс. доз вакцины от COVID-19», — указано в сообщении МИД Китая.

В сектор Газа будут поставлены препараты, произведенные на совместном китайско-египетском фармпредприятии.