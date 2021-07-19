Тегеран, 19 июля, 2021, 18:25 — ИА Регнум. В Тегеране с 20 июля начнёт действовать семидневный локдаун, сообщает 19 июля АР со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

(сс) Erfan Kouchari. tasnimnews.com Коронавирус в Иране

Отмечено, что такое решение было принято властями страны на фоне роста темпов распространения COVID-19.

В рамках локдауна в иранских провинциях Тегеран и Альборз будут закрыты все рынки, учреждения торговли, рестораны, спортивные залы, кинотеатры, а также государственные учреждения.

Напомним, 19 июля власти Ирана сообщили о выявлении за сутки 25 441 случая заражения коронавирусом, а также о 211 смертях пациентов с диагнозом COVID-19.

Новый всплеск эпидемии связывают с появлением в Иране штамма «Дельта». При этом вакцинацию прошли не более 2% населения страны.