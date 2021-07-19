Москва, 19 июля, 2021, 20:42 — ИА Регнум. Клятва Гиппократа, важнейшая часть которой — «Не навреди!», запрещает эксперименты с вакцинами против ковида, считает профессор, иммунолог Галина Кирилличева. Об этом она заявила 19 июля на встрече с согражданами.

Вакцина

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Новые, т. н. «РНКвые» вакцины, применяемые против ковида, не могут считаться полностью безопасными, потому что они просто не успели пройти стандартной проверки. Таким образом, развернутая сейчас компания за массовую вакцинацию должна быть немедленно остановлена, ведь мы не знаем всех последствий, которые может принести безоглядная массовая вакцинация.

«Хорошо известно, если сейчас — это уже статистика такая есть — поступает и заболевает больше людей после вакцинации, чем среди невакцинированных людей, — говорит ученый, которая 40 лет исследует вакцины и иммунитет. — Это статистика. Вакцинация влияет в основном на резистентную популяцию, на устойчивую популяцию. Устойчивые люди становятся чувствительнее и чаще заболевают».