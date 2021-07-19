Москва, 19 июля 2021, 17:43 — REGNUM В следующие два года жители России должны увидеть и почувствовать ускорение развития территорий, на которых они живут, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
При этом российский лидер поручил главам регионов взять на постоянный личный контроль вопрос строительства дорожных, коммунальных и инфраструктурных объектов.
«А для людей это означает, что в ближайшие два года в их регионах, городах должны строиться дороги, коммунальная и другая жизненно важная инфраструктура, причём некоторые объекты должны быть сданы или находиться в высокой стадии завершения.
Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем», — заявил Владимир Путин.
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