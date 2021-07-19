Москва, 19 июля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Если страна будет прививать всех без разбора, общий иммунитет в ней рискует снизиться, а не подняться, считает доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Кирилличева. Об этом она рассказала 19 июля на встрече с согражданами.

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"Что такое резистентные, устойчивые индивидуумы, животные или люди при любом вакцинальном процессе? Это тот контингент, который сдерживает развитие эпидемиологического процесса, — объясняет Кирилличева, которая изучает вакцины более 40 лет. — К счастью, у нас этих людей ещё пока достаточно много. И давайте посмотрим, что делает вакцина. Вакцина снижает устойчивость у этих резистентных особей. И они из резистентных становятся чувствительными. То есть группа риска — это именно резистентные люди, у которых еще не нарушена естественная резистентность, которые могут справиться с любой инфекцией, и в результате введения вакцин мы уничтожаем эту популяцию».

Вакцины, от какой бы болезни они ни предназначались, обладают общим неприятным свойством — если иммунитет против конкретного заболевания они повышают, то общий иммунитет организма могут и понизить. Как говорит профессор, уже известны случаи, когда вакцинация от какого-либо заболевания приводила к повышенной восприимчивости к прочим болезням. А в масштабах страны или человечества в целом такая тенденция может привести к очень тяжелым последствиям.