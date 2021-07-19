Москва, 19 июля, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В связи с обострением ситуации в Афганистане лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил МИД России дать указание посольствам выдать паспорта РФ русским, желающим переехать.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

«В связи с обострением ситуации в Афганистане и возросшим риском прорыва банд экстремистов в Среднюю Азию Россия должна помочь проживающим в среднеазиатских республиках русским, которые хотели бы перебраться в России», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

«Для этого МИД России может дать указание всем нашим посольствам в странах Средней Азии выдавались паспорта РФ в течение двух недель всем русским, желающим переехать», — предложил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Маневры военнослужащих состоятся с 5 по 10 августа.