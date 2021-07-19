Москва, 19 июля, 2021, 20:40 — ИА Регнум. Сплошная вакцинация, которую проводят сейчас в России, наносит вред людям, обладающим сопротивляемостью к коронавирусу. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор, иммунолог Галина Кирилличева 19 июля на встрече с согражданами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Введение вакцины

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Ученый, посвятивший сорок лет изучению вакцин и иммунитета, обращает внимание, что любая вакцина может уменьшать иммунитет популяции. Дело в том, что для тех, кто обладает пониженным иммунитетом, вакцина его повысит. Но в отношении тех, кто обладает повышенной сопротивляемостью, особенно для молодежи и детей, «повальная» вакцинация может снизить естественный иммунитет.

Кроме того, защищая от одной болезни, вакцинирование без учета индивидуальных особенностей открывает ворота для многих других. Уже есть данные, говорит Кирилличева, позволяющие сделать вывод именно о таком варианте развития ситуации с ковидом. Вывод прост — нужно остановить массовую вакцинацию и перейти к индивидуальной оценке показаний. Иначе, вместо борьбы с болезнью, мы получим массовое ослабление естественного иммунитета.

«В результате своих специфических свойств вакцина должна повышать устойчивость к какой-либо конкретной инфекции. Нами также показано, что вакцина может не только повышать устойчивость, но и снижать её. И это снижение устойчивости к инфекциям связано с неспецифическими свойствами вакцины. Это нами было доказано во многих экспериментах», — говорит ученый-иммунолог.