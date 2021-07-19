Подгорица, 19 июля, 2021, 17:24 — ИА Регнум. За последние 24 часа в Черногории зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом, летальных исходов не было, сообщил Институт общественного здравоохранения 19 июля.

Коронавирус

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Доля вновь выявленных случаев в общем количестве протестированных на 18 июля составила 2,04%.

Число активных случаев составляет 381.