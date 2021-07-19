Москва, 19 июля, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Россия должна стремиться к лидерским позициям в глобальных процессах, а не просто отвечать на них, заявил 19 июля президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Для этого, подчеркнул российский лидер, у России есть всё.