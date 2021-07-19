Подгорица, 19 июля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Черногории 35,4 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 31,9 процента были ревакцинированы, сообщили в институте общественного здравоохранения.

Вакцина

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Первую дозу вакцины получили 161 910 граждан или 26,1 процента, вторую — 146 029 человек или 23,6 процента от общей численности населения.

На данный момент введено 307 939 доз вакцины против коронавируса.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.