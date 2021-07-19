Киев, 19 июля, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Если бы референдум о вступлении Украины в НАТО проходил в июне 2021 года, 48% опрошенных проголосовали бы за присоединение к альянсу.

The Presidential Administration of Ukraine НАТО и Украина

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые были представлены сегодня, 19 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как свидетельствуют полученные результаты, против вступления в НАТО высказались 24%. Еще 28% не определились по этому вопросу или не стали бы участвовать в таком референдуме. Социологи подчеркивают, что доля определившихся противников вступления в альянс на Украине упала до исторического минимума.

В случае проведения референдума участие в голосовании приняли бы 72% всех, кто имеет право голосовать. При этом голоса участников разделились бы следующим образом: 66% голосов — за вступление Украины в НАТО, 34% — против, отмечают социологи.

Опрос был проведен с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews), статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

ИА REGNUM напоминает, что в ранее в июле президент Владимир Зеленский выразил мнение, что из-за отсутствия Украины в составе НАТО, в первую очередь «страдает» сам альянс. В свою очередь, посол Франции в Киеве Этьен де Понсен выразил мнение, что членство Украины в НАТО пока выглядит маловероятным, и Киеву следует сосредоточиться на внутренних реформах.