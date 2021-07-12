Вильнюс, , 18:57 — REGNUM Из-за отсутствия Украины в составе НАТО, в первую очередь «страдает» сам альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 12 июля в ходе интервью литовской телерадиокомпании LRT.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На вопрос журналиста о разочаровании, связанном с нежеланием принимать Украину в НАТО, Зеленский сказал:

«Я считаю, что это в первую очередь несправедливо по отношению к альянсу… Мне кажется несправедливым, когда страдают другие союзники, потому что многие союзники и, думаю, руководство Североатлантического союза, рассматривают Украину как члена НАТО».

Зеленский добавил, что отсутствие Украины в НАТО ослабляет эту организацию и наносит урон её репутации.

Напомним, ранее в немецких СМИ появился список того, что Украина намерена требовать от Германии в качестве компенсаций за убытки, понесённые в результате запуска газопровода «Северный поток — 2».

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