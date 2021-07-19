Мадрид, 19 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Испания больше не будет осуществлять закупок вакцин от коронавируса, производимых компанией AstraZeneca, сообщает 19 июля РИА Новости со ссылкой на испанское министерство здравоохранения.

(сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca

По утверждению агентства, сейчас такие вакцины передаются в регионы властям автономных сообществ для обеспечения завершения вакцинации людей старше 60 лет.

Ранее власти Испании заявляли о намерении закупить 31 млн доз вакцины AstraZeneca, но из-за многочисленных случаев побочных эффектов отказались от нее, завезя в страну лишь 10,3 млн доз этого препарата.

Напомним, в Испании заявили о вакцинировании двумя дозами 23,4 млн человек, одной дозой — 29 млн человек, в то время как население этой страны насчитывает 47 млн.