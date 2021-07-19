Москва, 19 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум.

ВидеосервисPREMIER, входящий в холдинг «Газпром-медиа», и мультиплатформенный оператор Триколор объявили о сотрудничестве.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В онлайне

Клиенты Триколора получили доступ к библиотеке PREMIER, которая включает популярные сериалы, созданные студиями холдинга «Газпром-медиа»: «Перевал Дятлова», «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», «Эпидемия», «Мир! Дружба! Жвачка», «Ольга», «Территория», «Реальные пацаны», «Полицейский с Рублёвки», «Игра на выживание» и другие, а также развлекательный контент от телеканалов ТНТ, «Пятница!», «Матч ТВ», ТВ-3 и «Суббота!».

Клиентам Триколора с подпиской на пакет «Единый Ultra» или услугу «Ultra», куда в том числе входят каналы сверхвысокой четкости, предложение будет доступно без дополнительной платы. Подписчики других услуг Триколора смогут оформить отдельную подписку на PREMIER на онлайн-платформе оператора.

Смотреть контент от PREMIER можно будет с помощью одного Триколор ID на 5 устройствах как в приложении «Триколор Кино и ТВ» для мобильных устройств и телевизоров с функцией Smart TV, так и на сайтеkino.tricolor.tv.

По итогам 2020 года доля Триколора на рынке платного ТВ составила 27%, общая база оператора достигла 12,257 млн домохозяйств, в том числе 10,3 млн подписчиков HDTV. В I квартале 2021 года база UHD-клиентов превысила отметку в 300 тыс.