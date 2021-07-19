Киев, 19 июля, 2021, 17:06 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продолжающаяся и в настоящий момент «агрессия Российской Федерации» направлена на то, чтобы существенно тормозить движение Украины, Грузии и Молдавии к европейской интеграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом он заявил в своем выступлении на Батумской международной конференции сегодня, 19 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря об «агрессии России», Зеленский отметил «гибридные атаки и оккупацию суверенных территорий». Поэтому, сказал он, важно движение навстречу и важна поддержка со стороны ЕС.

«Если Брюссель и ЕС не демонстрируют железную поддержку европейских устремлений трех наших стран… тогда некоторые демонстрируют железные мышцы и своё оружие у наших государственных границ», — заявил глава Украины.

По его словам, доказательством поддержки со стороны ЕС может стать предоставление Украине, Молдавии и Грузии европейской перспективы — «как государствам, которые разделяют общие ценности в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС».

«Мы хотим, чтобы территория ЕС стала больше, и за этот выбор территории трех наших государств, к сожалению, стали меньше», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в ранее в выступлении на этой конференции президент Украины заявил, что следующий саммит «Восточного партнёрства» должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС — «а иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще».