Киев, , 16:37 — REGNUM Следующий саммит «Восточного партнёрства» должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС, заявил президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 июля, в ходе Батумской международной конференции.

Зеленский отметил, что под «ближайшими партнёрами» он понимает Украину, Грузию и Молдавию.

«Отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей «Восточного партнерства» делает этот формат не таким предметным, и даже полуживым… Нам не нужен саммит ради саммита… нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы. Иначе, честно говоря, непонятна целесообразность этого вообще», — констатировал президент Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина впредь будет поддерживать инициативы «Восточного партнерства» ровно настолько, насколько проект будет способствовать реализации «европейских устремлений» Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 25 июня по итогам визита в Брюссель глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС после долгих размышлений решил ввести принцип дифференциации к странам инициативы «Восточное партнерство». Таким образом, Украина, Молдавия и Грузия должны получить доступ к «более продвинутым» программам и инструментам помощи.

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» основана в 2009 году для «мягкой» евроинтеграции, её участниками являются Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия и Украина. До последнего времени в проекте участвовала Белоруссия, однако в Минске заявили о намерении выйти из этой инициативы.