Уппсала, Швеция, 19 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. В настоящее время руководство Академической больницы Уппсалы, расположенной к северу от Стокгольма, сокращает коечный фонд, в результате чего многие пациенты вынуждены долгое время находится в приемном покое вместо того, чтобы быть перераспределенными в другие отделения. 19 июля журналисты SVT Nyheter смогли пообщаться с одним из таких пациентов Лейфом Шелиным, который пробыл в приемном покое целые сутки.

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«Сотрудники там пахали как рабы на галерах», — отметил Лейф.

Сообщается, что пожилой мужчина обратился за неотложной помощью после обморока. Как только он очутился в приемном отделении, он час за часом лежал на койке рядом с другими пациентами, ожидая своей очереди на консультацию с доктором.

«Нас там, человек 6−7, положили в ряд, и мы лежали как селедки в банке у открытого выхода в коридор, куда постоянно вбегали сотрудники и новые пациенты», — рассказал Лейф.

В то же время он отметил, что медперсонал сделал все возможное для оказания ему необходимой помощи и вину за произошедшее на медиков он не возлагает.

«Это отделение неотложной помощи, оно просто такое слишком маленькое, архаичное и недоукомплектованное. Это настоящий скандал, что там все так плохо функционирует», — возмутился мужчина.