Москва, 19 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Ряд ограничений ввёл Роспотребнадзор для участников запланированного на сентябрь избирательного процесса, сообщили 19 июля в пресс-службе ЦИК.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дезинфекция рук

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Так, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации «кандидатам и иным участникам избирательного процесса» на избирательных участках нельзя будет пожимать кому-либо руки, нарушать безопасную физическую дистанцию.

«Также при нахождении в помещении указанным лицам запрещается употребление пищи и напитков, кроме бутилированной воды», — сообщается в рекомендации. Добавим, что всем участникам избирательного процесса рекомендуется вакцинироваться от коронавирусной инфекции заблаговременно.