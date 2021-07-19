Стокгольм, 19 июля, 2021, 16:32 — ИА Регнум. За последние годы в Швеции резко вырос интерес к земледелию. Отмечается, что за время пандемии коронавирусной инфекции ещё больше людей захотели заняться огородничеством. Об этом 18 июля написала газета Aftonbladet.

Алексей Орлов ИА REGNUM Огород

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«Если ещё десять лет назад у нас можно было получить участок по прошествии двух месяцев, то теперь это уже не возможно», — заявила в интервью изданию председатель садоводческой ассоциации Pungpinan в Стокгольме Катя Джесси.

По словам генерального секретаря Шведской ассоциации садоводов Ульрики Оттерлинг, во всех крупных городах Швеции наблюдается нехватка садовых участков.

«Можно сказать, что в тех [городах], в которых не было раньше никаких очередей, теперь они появились», — отметила Оттерлинг.

Она также подчеркнула, что интерес к приобретению садовых участков в Швеции приобрел новый импульс примерно в 2005 году, за время пандемии он только усилился.