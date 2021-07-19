Стокгольм, 19 июля, 2021, 16:31 — ИА Регнум. По состоянию на 18 июля в Шведское агентство по лекарственным препаратам поступило свыше 4000 уведомлений о предполагаемых случаях образования побочных эффектов вследствие вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила радиостанция Sveriges Radio.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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В то же время в разговоре с журналистами в ведомстве подчеркнули, что, исходя из общего количества сделанных прививок, данная цифра является незначительной.

«То, что мы наблюдаем, в значительной степени полностью соответствует нашим ожиданиям», — заявила в интервью радиостанции представитель ведомств Вероника Артурсон.

Отмечается, что на данный момент иммунизацию от COVID-19 прошли более 70% всего взрослого населения Швеции, что соответствует более 5,8 миллиона человек. Полностью привитыми считаются 3,75 миллиона человек (45,9% населения).