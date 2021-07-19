* талибов — запрещённая в России организация

Душанбе, , 16:22 — REGNUM Таджикские пограничники вернули в Афганистан 345 этнических киргизов, бежавших от боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в соседний Таджикистан, передают киргизские СМИ.

Афганистан (сс) Todd Huffman

В пограничной службе Таджикистана уточнили, что беженцы возвращены в уезд Вахон Афганистана вместе с 4 тысячами голов домашнего скота после того, как их безопасность была гарантирована афганским правительством.

Также в госкомитете нацбезопасности Таджикистана отмечают, что в период пребывания на таджикской территории афганские беженцы были обеспечены местом для временного проживания, продовольствием, одеждой и медицинским обслуживанием.

ИА REGNUM напоминает, что ранее киргизстанские власти обратились в региональное представительство Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев с просьбой помочь эвакуировать в Киргизию афганских киргизов, бежавших от талибов* в Таджикистан.

* Талибы — члены террористической организации, запрещенной в России