Москва, 19 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 19 июля на канале «Россия 24», что при коронавирусе в последнее время поражение лёгких стало развиваться значительно быстрее, чем раньше.

Пресс-служба правительства Приморского края Патологоанатом Приморья показал лёгкие умершего пациента с коронавирусом

Мурашко «Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвертым суткам».

Он добавил, что у COVID-19 появились новые симптомы, например «кишечные проявления» в ряде случаев. Также бывает, что болезнь напоминает ангину.