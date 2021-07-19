Мурашко заявил, что COVID-19 стал быстрее поражать лёгкие
Москва, 19 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 19 июля на канале «Россия 24», что при коронавирусе в последнее время поражение лёгких стало развиваться значительно быстрее, чем раньше.
Пресс-служба правительства Приморского края
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«Если раньше мы видели, что поражение лёгких развивалось где-то к шестым-седьмым суткам, то сегодня такое выраженное поражение лёгких может возникать уже к третьим-четвертым суткам».
Он добавил, что у COVID-19 появились новые симптомы, например «кишечные проявления» в ряде случаев. Также бывает, что болезнь напоминает ангину.