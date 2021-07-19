Анкара, 19 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Власти Турции могут закрыть въезд в страну для иностранных туристов. Такую вероятность не исключил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

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В эфире телеканала CNN Turk он пояснил, что такие меры могут быть приняты в случае резкого роста распространения штамма коронавируса «Дельта».

При этом он подчеркнул, что решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая сложится как в ряде провинций, наиболее привлекательных для туристов, так и по всей стране. Пока же, по его словам, этот вопрос на повестке дня не стоит.

Эрсой добавил, что власти Турции делают ставку на вакцинацию.

«Приоритет — максимальная вакцинация. Если она ускорится, то Турция полностью вернётся к нормальной жизни», — сказал министр, добавив, что пока «всё идёт хорошо».

По его словам, Турция в этом году рассчитывает принять 25 млн туристов, получив доход в $20 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция из-за угрозы новых штаммов коронавируса с 1 июля решила приостановить авиасообщение с шестью странами. В число этих государств вошли: Индия, Бразилия, ЮАР, Непал, Шри-Ланка и Бангладеш.