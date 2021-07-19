Нижний Новгород, 19 июля, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика Блохиной занимается разработкой прототипа ДНК-биочипа для индикации возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре сегодня, 19 июля.

Mos.ru Лабораторные исследования

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Также нижегородские учёные исследуют взаимодействие штаммов-продуцентов пробиотических биоактивных добавок с вирусными патогенами.

Уже изучена противовирусная активность против вируса куриного гриппа, атипичной пневмонии и коронавирусной инфекции шести штаммов лакто‑ и бифидобактерий, входящих в состав авторских пробиотиков.

Специалисты установили, что пробиотические штаммы лактобацилл и один штамм бифидобактерий проявляют выраженную активность против вирусов гриппа, а один из штаммов лактобацилл активен и в отношении вируса SARS-CoV-2.

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