Париж, 19 июля, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В результате связанных с пандемией коронавируса ограничений в Париже могут закрыть 70% независимых гостиниц. Об этом 19 июля заявил президент Национальной группы независимых отелей и ресторанов (GNI) региона Иль-де-Франс Паскаль Муссе, передает ИА «Красная Весна».

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"В июле закрыты 40% парижских отелей. В течение 15 дней, по оценкам, 70% парижских отелей будут закрыты из-за отсутствия бронирования», — сказал он.

Также Мусссе добавил, что государственная помощь не была определена для гостиничного бизнеса и четверть членов его профсоюза уже израсходовали помощь, гарантированную государством, рискуя остаться без нее в случае прекращения выплат осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что свыше 114 тыс. человек вышли на акцию протеста против санитарных пропусков, необходимых для посещения кафе и ресторанов во время пандемии COVID-19.