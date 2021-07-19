Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. За последние десять дней в июле в Петербурге на соблюдение антиковидных ограничений проверили около 400 объектов — магазины, торговые комплексы, рестораны, клубы, бары и так далее. В результате одна концертная площадка и один клуб были вынуждены временно закрыться, еще 46 организаций получили административные протоколы о нарушениях.

Пресс-служба ККИ. Проверка соблюдений антиковидных мер.

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Как сообщили 19 июля в пресс-службе комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт‑Петербурга, было проверено 339 магазинов и ресторанов в восьми крупных торговых комплексах — «Питерлэнд», «Константиновский», «Ракита», «Балатон», «Светлановский», «Французский бульвар», «Рубикон», «Торговый двор», «Космос». Замечаний не получили только «Торговый Двор» на проспекте Науки и ТЦ «Светлановский» на проспекте Энгельса.

«Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения в 12 объектах. Кроме того, в двух из 44 предприятий сферы услуг, торговли и общепита, проверенных на Малой Балканской улице, проспектах Энгельса, Науки, Авиаконструкторов, на улице Бутлерова выявлены нарушения стандарта санитарной безопасности», — рассказали в ведомстве.

Из-за многочисленных нарушений посетителям пришлось покинуть концертную площадку на Биржевой линии, 12. Также временно закрыт клуб «Ласточка» в Транспортном переулке, в настоящий момент помещение опечатано.

Курение кальяна, отсутствие масок у персонала, недостаточное расстояние между столами, отсутствие журналов термометрии и дезинфекции и другие нарушения обнаружены при проверке двух ресторанов на Приморском шоссе в поселке Репино. Два бара на набережной канала Грибоедова и ресторан на Инструментальной улице нарушили запрет на работу общепита в ночное время и продолжали обслуживать посетителей после двух часов ночи.