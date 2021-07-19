Ижевск, 19 июля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. 100% акции АО «Удмуртское автодорожное предприятие» выставлены на торги по начальной стоимости 3,327 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной торговой площадки «РАД» (Российский аукционный дом).

Удмурт-автодор.рф

В состав пакета входят 3 183 599 акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Аукцион по передаче акций АО в частные руки проводится впервые. Шаг аукциона на повышение составит 166,396 млн рублей. Сумма задатка составляет 665,586 млн рублей.

Заявки от потенциальных участников аукциона принимаются до 28 июля текущего года. Участников аукциона определят 2 августа. Проведение торгов назначено на 5 августа 14:00 мск.

«В случае допуска единственной заявки продажа будет признана несостоявшейся, договор купли-продажи с единственным участником не заключается», — отмечается в документации.

В настоящее время 100% акций «Удмуртавтодора» принадлежат республике.

Напомним, АО «Удмуртавтодор» — одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли в республике, второй гигант — ДП «Ижевское». На сайте АО указано, что компания владеет постоянно обновляющимся парком современной, высокопроизводительной техники и оборудования — 930 единиц, собственными стационарными и мобильными асфальтобетонными заводами, а также собственными аттестованными лабораториями и службой контроля. В структуру акционерного общества входят 19 филиалов, в которых трудятся около 1,5 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года приватизацию крупнейшего дорожного предприятия республики одобрили депутаты Госсовета Удмуртии. По предложению правительства, компанию нужно приватизировать, поскольку необходимо провести техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета республики.

В том же месяца было подписано постановление правительства Удмуртии о приватизации 100%-ного пакета акций «Удмуртавтодора».

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