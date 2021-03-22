Ижевск, 22 марта 2021, 21:31 — REGNUM В Удмуртии планируется приватизировать АО «Удмуртавтодор», которое в настоящее время принадлежит республике. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства региона.
Будет приватизировано 100% или 3,18 млн акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее приватизацию крупнейшего дорожного предприятия республики одобрили депутаты Госсовета Удмуртии. По предложению правительства, компанию нужно приватизировать, поскольку необходимо провести техническое перевооружение и покрыть дефицит бюджета республики.