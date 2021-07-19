Канберра, 19 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Чтобы избежать национальной «экономической катастрофы», вакцинация от COVID-19 в Австралии должна стать общеобязательной, а властям необходимо ввести в стране «вакспорт», подтверждающий наличие прохождение иммунизации. Об этом 19 июля в интервью новостному порталу news.com.au заявил депутат заксобрания Южной Австралии Фрэнк Пангалло.

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Пангалло отметил, что федеральное правительство наряду с правительствами штатов должны «немедленно» сделать обязательной вакцинацию для всех австралийцев старше 18 лет. В то же время правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, подчеркивают журналисты, никогда не настаивало на введение в стране принудительной иммунизации.

«Я понимаю, что люди подумают, что это довольно резкая и драконовская мера, но пандемия продолжает развиваться такими способами и волнами заражений, которые никто из нас предсказать не может», — заявил депутат.

Пангалло также призвал федеральные власти приостановить все международные рейсы в страну на три месяца.