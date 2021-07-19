Варшава, 19 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. По состоянию на 19 июля в Польше выявили 185 случаев заражения «индийским» штаммом коронавируса. Из них 65 случаев были зафиксированы в течение прошлой недели. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в эфире Polskie Radio 24.

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По его словам, количество случаев заражения «индийским» вариантом коронавируса в Польше постепенно растет. Так, в последние несколько дней новый штамм выявляется уже почти в половине случаев новых заражений.

Также в Польше обнаружены случаи заражения штаммом «Лямбда» — пока таких случаев зарегистрировано три. При этом, чиновник заявил, что все используемые в республике вакцины эффективно защищают от новых мутаций коронавируса.

«Применяемые вакцины эффективно борются с новыми вариантами коронавируса, включая штамм «Дельта», который стремительно сейчас распространяется в Великобритании. В случае вакцины Pfizer — это почти 96% эффективности и 92% в случае препарата AstraZeneca. Это еще один аргумент в пользу вакцинации, поскольку новые мутации в значительной степени более заразительны, чем тот же британский штамм», — сказал замглавы польского минздрава.