Екатеринбург, , 15:10 — REGNUM Бывший генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов направил апелляционную жалобу на приговор по делу о взяточничестве. Соответствующая информация размещена на сайте Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кызласова признали виновным в получение взятки в особо крупном размере. Экс-главе «Титановой долины» дали десять лет колонии строгого режима и штраф в 13 млн рублей.

Жалобы на приговор поступили как от прокуратуры, так и со стороны защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, подельнику Кызласова, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову дали восемь лет колонии строгого режима.

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