Москва, 19 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Любые обещания в сфере дополнительных социальных гарантий и выплат воспринимаются населением с большой надеждой и одновременно вызывают разочарование, если это оказывается простыми словами. Об этом ИА REGNUM 19 июля заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, комментируя инициативу депутата Госдумы РФ Василия Власова выплачивать пенсионерам пособие за прохождение процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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«Так что инициатива господина Власова о выплате каждому пенсионеру по 10 тысяч рублей за прохождение вакцинации является благой по содержанию, но непроработанной и невыполнимой по своей сути. Понятно желание автора инициативы охватить самую многочисленную категорию наших граждан, которые нуждаются во внимании государства — пенсионеров. Но при этом упущены несколько важных моментов. Первое: принцип справедливости — почему только лица, получающие песню по старости? А как же военные пенсионеры, которые отдали стране лучшие годы, они не достойны выплаты? А одинокие матери, а инвалиды, а другие льготные категории, которым живётся подчас гораздо труднее, чем пенсионерам? Второе: совершенно понятно, что правительство сломя голову не кинется исполнять инициативу господина Власова», — отметил юрист.

По его словам, получается «картина маслом», когда «плохие» дядьки из правительства не поддерживают «светлые» инициативы хорошего депутата, выглядит как простая подстава исполнительной власти.

«Такие вещи обычно сначала согласовываются, хотя бы в профильном комитете парламента, а потом озвучиваются. Так что это можно оценить, как «чудовищный хайп», который устроил господин Власов на ожиданиях пенсионеров. Понятно, что задача была попасть в топ новостей. Что ж, она выполнена, только вот какой ценой? Так и останется в памяти миллионов наших пенсионеров, как им не дали по 10 тысяч за вакцинацию», — добавил Соловьев.