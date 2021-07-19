Улан-Батор, 19 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Люди, прибывшие в Монголию, которые прошли вакцинацию или переболели COVID-19, не будут находиться в изоляции, но в течение 14 дней должны оставаться под домашним наблюдением. Об этом сообщила государственная чрезвычайная комиссия.

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«Если у приехавших нет доказательств полной вакцинации или медицинских справок о перенесенном заболевании COVID-19, то они будут находиться в течение 7 дней в изоляции, а потом еще 7 дней — под домашним наблюдением», — сообщил представитель государственной чрезвычайной комиссии.

Как отметили в комиссии, граждане после прилета должны сдать анализ на коронавирус в аэропорту, а также во время домашнего наблюдения.

Ранее, с марта 2020 года до 21 июня 2021 года, все люди, прибывшие из-за границы, должны были находится в изоляции в течение 14 дней. Теперь все люди, отправляющиеся в Монголию, должны сдать анализ ПЦР на коронавирус за 72 часов до прилета.

Отметим, в Монголии в последние дни начало снижаться количество новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявили 1171 случаев COVID-19, таким образом общее число заражения коронавирусом достигло 148 424. За сутки умерли 6 пациентов, за всё время пандемии — 740.

На 19 июля 10 013 пациентов остаются в больницах Монголии, еще 15 175 больных лечатся дома.