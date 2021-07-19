Джакарта, 19 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Губернатор Джакарты Аниес Басведан поставил цель прививать 1000 человек в день в каждой деревне, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Мы будем проводить это движение в каждой деревне с целью вакцинации 1000 человек в день», — заявил губернатор Джакарты.

По словам губернатора, это одна из попыток правительства усилить коллективный иммунитет, чтобы бороть пандемию.

В настоящее время программа вакцинации началась для лиц в возрасте 12 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 16 400 351 человек или 7,87% жителей.