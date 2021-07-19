Мумбаи, Индия, 19 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Количество жертв в результате вызванных муссонными ливнями обрушений зданий в индийском мегаполисе Мумбаи выросло до 33. Об этом 19 июля сообщает издание Times of India.

(сс) George Hodan Ливень

Также отмечается, что в данный момент на местах трагических инцидентов продолжается работа спасателей и поэтому число погибших еще может возрасти.

В то же время, центральное правительство и власти штата Махараштра, где столицей является Мумбаи, объявили об оказании помощи семьям погибших и пострадавших.

Отметим, по данным синоптиков, в Мумбаи с вечера 17 июля и до утра 18 июля выпало примерно 200 мм осадков, в результате чего в низинных районах города произошло сильное наводнение и обрушения зданий, вызванные сходом селей и подтоплением.