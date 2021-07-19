Лондон, , 14:42 — REGNUM Министерство госбезопасности КНР стоит за рядом хакерских группировок, которые осуществили несколько кибернападений на органы власти европейских стран, считает британское правительство. Это следует из заявления МИД Великобритании, распространённого 19 июля.

Доминик Рааб Policy Exchange

Речь идёт о деятельности хакерских группировок АРТ40 и APT31, последняя в числе прочего атаковала парламент Финляндии в 2020 году. От Китая исходят непрерывные безответственные действия в киберсреде, на это указывают массовые надежные свидетельства, указано в заявлении.

В этой связи министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал правительство КНР «прекратить этот систематический киберсаботаж». Министр пригрозил Пекину привлечением к ответственности.

Рааб также заявил, что атака на сервер Exchange Server американской корпорации Microsoft — это безрассудная, но узнаваемая манера поведения китайских хакеров. В Лондоне полагают, что они пользуются господдержкой.

Читайте также: США с союзниками обвинили близких к КНР хакеров во взломе Microsoft