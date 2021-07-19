Киев, 19 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Ответом на те вызовы, о которых говорится в статье президента России Владимира Путина, должна быть не беспочвенная критика, звучащая сейчас из уст украинских политиков и экспертов, а политические процессы, которые помогли бы построить на Украине не моноэтническое, а правовое государство и поднять экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом заявил народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, комментируя статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев», сообщает 19 июля пресс-служба политической силы.

«Мы, граждане Украины, должны запустить политический процесс строительства правового государства. При этом это должен быть именно отечественный внутренний процесс, с политическими дискуссиями, широким спектром мнений. Украинцы должны стать субъектами в формировании своих прав и свобод и перестать быть подопытными кроликами для иностранных советников», — подчеркнул Медведчук.

Кроме того, по мнению парламентария, необходимо предотвратить поглощение Украины другими странами, но это невозможно с сегодняшними примитивными подходами к политике, экономике, управлению.

«Всё нужно менять, ставить на профессиональные рельсы. И никакая помощь со стороны не поможет нам, поскольку надо учиться жить своим умом, а не следовать инструкциям со стороны. Найдем свое место в современной истории — будет государство Украина, заиграемся в популизм, пойдем по легкой, но неверной дороге — погубим свое государство», — констатировал лидер ОПЗЖ.

В завершение политик выразил мнение, что без эффективного управления экономикой ситуация в стране не сдвинется с «мёртвой точки» — «сколько бы флагов мы ни вывешивали, сколько бы ни пели гимнов».

«Быть или не быть Украине — решает экономика… Мы должны запустить политический процесс эффективного управления экономикой, социальной сферой, государством. Это вопрос украинской независимости и государственного суверенитета. Нынешняя власть оказалась беспомощной в тарифной и социальной политике, вакцинации населения и оборонной стратегии. А основа фиаско — в полном непонимании экономических и социальных процессов в стране», — подчеркнул Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что 12 июля на русском и украинском языках была опубликована статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Российский лидер объясняет, почему он считает русский и украинский народы единым целым с исторической точки зрения, а также анализирует текущее положение дел на Украине. В офисе президента Украины пожаловались на «странное послевкусие», которое оставляет статья президента России.