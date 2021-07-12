Киев, , 22:09 — REGNUM В офисе президента (ОП) Украины пожаловались на «странное послевкусие», которое оставляет статья президента России Владимира Путина «об историческом единстве русских и украинцев», опубликованная сегодня, 12 июля.

Позицию ОП обнародовал для украинских СМИ советник главы офиса Михаил Подоляк.

В Киеве считают, что автор находится вне контекста глобальной повестки и абсолютно неверно воспринимает характер отношений между Украиной и Россией.

«Это две чужие страны, которые исключительно по-разному оценивают историю и собственное место в этой истории. Более того, ключевое различие между нами в том, что мы хотим жить в совершенно разных типах социально-политических отношений», — отметил Подоляк.

Он заявил, что в РФ «так и не поняли, что такое Украина», но при этом добавил, что Украина и не ждет от российского руководства «правды и понимания исторических различий».

ИА REGNUM напоминает, что президент Российской ФедерацииВладимир Путин сегодня, 12 июля, обнародовал свою статью о русском и украинском народах. Российский лидер довольно подробно разбирает историю существования Украины как части России, а потом переходит к современному состоянию дел на Украине и дает свою точку зрения на происходящие в этой стране процессы.