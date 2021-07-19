Курск, 19 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Курской области по состоянию на 19 июля зарегистрировано 1027 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки подтверждено четыре смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 41 тыс. 828 пациентов, в том числе 159 — за последние сутки.