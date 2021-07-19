Джакарта, 19 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 16 400 351 человек или 7,87% жителей, сообщает Kompas.

Janssen.com Вакцинация

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Власти Индонезии активно прививают медицинских работников, государственных служащих, пожилых людей и детей в возрасте 12−17 лет.

Правительство Индонезии нацелено на вакцинацию 208 265 720 жителей страны.

Всего прививку от коронавируса сделали 1,4 млн медиков, 9,7 млн госслужащих, 1,6 млн преподавателей, 2,9 млн пожилых людей, 2,2 млн уязвимых людей.

В настоящее время 472 396 детей получили первую инъекцию вакцины, а 30 детей получили вторую дозу вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом в стране.