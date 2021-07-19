Нижний Новгород, 19 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. За минувшие сутки 27 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Sev.gov.ru Палата с аппаратами ИВЛ

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Накануне сообщалось о 29 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4734 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 июля выявили 531 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 533 новых носителях SARS-CoV-2, что стало рекордным показателем суточного прироста зараженных с начала пандемии. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 134 134 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6946 человек. За минувшие выходные дни, 17 и 18 июля, число активных носителей вируса в регионе выросло более чем на 300 нижегородцев.

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