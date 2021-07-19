Москва, 19 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Ближе к концу рабочего дня 19 июля в Москве начнутся дожди. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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По его словам, осадки выпадут после 16:00—17:00 , сильными они не будут. Также ожидается гроза и усиление ветра до 15−17 м/с.

«Изменения циркуляционного режима происходит медленно, мягко, по-джентельменски, как говорят в Англии. И это приводит к тому, что опасных явлений не предвидится», — пояснил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, в столичном регионе установилась жара. Ранее Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода сохранится в начале недели на юге европейской части РФ.

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