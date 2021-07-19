Канберра, 19 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Действующие в настоящее время локдауны в Большом Сиднее и штате Виктории, направленные на борьбу с распространением «Дельта"-варианта коронавируса, могут обойтись экономике Австралии в 10 миллиардов австралийских долларов ($7,35 млрд). Об этом 19 июля со ссылкой на прогноз аудиторской компании KPMG написала газета The Sydney Morning Herald.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Ожидается, что рост экономики в сентябре снизится до 1,5 процентных пунктов из-за 40-дневного локдауна на территории Большого Сиднея и 10-дневного карантина в Виктории, при этом расходы в основном будут нести частный бизнес и самозанятые.

В течение первых шести месяцев 2020 года в Австралии была зафиксирована самая сильная рецессия с 1930-х годов, поскольку ограничения серьезно затронули экономику страны. Однако с тех пор экономический рост восстановился, а уровень безработицы упал ниже 5%.

По данным главного экономиста KPMG Брендана Райна, один день локдауна в Большом Сиднее обойдется в 220 миллионов австралийских долларов ($161 млн), в Виктории — ($110 млн).