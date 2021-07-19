Ашхабад, 19 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с масштабным наводнением, которое привело к многочисленным человеческим жертвам, пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Туркменский лидер направил телеграмму соболезнования королю Бельгии Филиппу. «Передаю слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

По данным на 19 июля число жертв наводнения на западе Германии достигло 163 человек, в том числе 117 — в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и еще 46 — в земле Северный Рейн — Вестфалия.