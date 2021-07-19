Токио, 19 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Российские спортсмены в Олимпийской деревне в Токио не могут получить пробирки для сдачи тестов на коронавирус. Об этом 19 июля сообщил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

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«Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли. Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается», — цитирует Мамедова ТАСС.

Он добавил, что команда ждёт общего собрания, на котором будут заданы соответствующие вопросы.

Напомним, Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа.